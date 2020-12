Atacantul Cavani, pus oficial sub acuzare pentru rasism. Cuvantul jignitor pentru care risca o suspendare drastica

"Se presupune ca, incalcand regula E3.1 a FA, un comentariu postat pe pagina de Instagram a jucatorului echipei Manchester United FC a fost jignitor si/sau abuziv si/sau necorespunzator si/sau a afectat reputatia jocului. Comentariul, se mai presupune, constituie o incalcare agravanta, care este definita in regula E3.2 a FA, intrucat include referinte, exprese sau implicite, la culoare si/sau rasa si/sau origine etnica", a aratat forul englez, intr-un comunicat, potrivit BBC.Cavani are pana timp pana la 4 ianuarie pentru a oferi un raspuns la acuzatia de conduita necorespunzatoare, pe care clubul Manchester United spune ca o va lua in considerare, subliniind inca o data ca nu a existat nicio intentie rea in postarea atacantului."Manchester United si toti jucatorii nostri sunt pe deplin angajati in lupta impotriva rasismului si vom continua sa lucram in aceasta privinta cu FA, dar si cu alte organizatii si prin propriile campanii. Am luat act de hotararea FA de a-l acuza astazi pe Edinson Cavani pentru raspunsul sau pe retelele de socializare la mesajul de felicitare al unui prieten, in urma jocului de la Southampton. Edinson si clubul au fost clari ca nu a existat absolut nicio intentie rea in spatele mesajului, pe care l-a sters si si-a cerut scuze imediat ce a fost informat ca ar putea fi interpretat gresit. Jucatorul si clubul vor lua acum in calcul acuzatia si vor raspunde FA", a precizat gruparea din Manchester.Edinson Cavani si-a cerut scuze dupa un comentariu aparut pe Instagram, care a dus la deschiderea unei anchete din partea Federatiei Engleze de Fotbal (FA) pentru rasism."Mesajul pe care l-am postat dupa meciul de duminica (n.r. - 29 noiembrie) a fost unui afectuos pentru un prieten, caruia ii multumeam pentru felicitari. Sunt total impotriva rasismului si l-am sters imediat ce mi s-a explicat ca ar putea fi interpretat diferit. Imi cer sincer scuze pentru acest mesaj", a declarat Cavani.Ca raspuns la un mesaj de felicitare care i-a fost trimis dupa dubla sa decisiva in victoria echipei Manchester United, obtinuta, la 29 noiembrie, la Southampton (3-2), Cavani a scris "negrito" (negru mic), intr-o postare pe Instagram.Clubul l-a aparat pe atacantul uruguayan, explicand ca acel cuvantul a fost folosit cu o intentie prietenoasa si are o alta conotatie in America de Sud.Un alt uruguayan, Luis Suarez, a folosit cuvantul "negrito" fata de Patrice Evra, in 2011, cand cei doi jucatori au avut o altercatie in timpul unui meci Liverpool - Manchester United.Suarez a sustinut si el ca acesta era un termen de afectiune, dar federatia engleza nu a acceptat aceasta explicatie si l-a sanctionat pe atacantul aflat atunci la Liverpool cu opt meciuri de suspendare.Citeste si: Sebastian Coltescu l-a sunat pe Demba Ba. Cum s-a incheiat discutia dintre cei doi