Atacantul Florin Andone a dat primul gol după aproape 800 de zile! Reacția de eliberare a românului VIDEO

Fotbalistul echipei Cadiz, Florin Andone, a declarat pentru canalul media al clubului spaniol că după o perioadă în care a avut probleme din cauza accidentărilor, golul marcat îi dă o senzaţie de uşurare şi dorinţa de a munci în continuare pentru a intra în ritm.

“Ştiam că era un meci foarte important. Un adversar foarte dificil. Îi felicităm pentru eforturi, ne-au pus în dificultate, dar noi am muncit mult şi ne-am prezentat bine. Am obţinut o victorie care ne duce în faza următoare a competiţiei. Îi mulţumesc lui Mister pentru că mi-a dat oportunitatea de a juca, am încercat să o fac cât am putut de bine. Am avut ocazii.

Cel mai important este că golul meu a contat pentru obţinerea victoriei şi pentru calificare. Acum meciul s-a terminat şi ne gândim la partida cu Real Madrid. Nu am jucat mai mult timp, am fost accidentat, am avut două accidentări la genunchi. Încerc să muncesc mult pentru a fi folosit, să fiu în planurile lui Mister.

Golul îmi dă o senzaţie de uşurare şi dorinţa de a continua să muncesc pentru a intra în ritm şi a ajuta echipa”, a spus Andone, care a pus astfel capăt unei perioade de peste doi ani (791 de zile) în care n-a marcat niciun gol. Ultima sa reușită a fost ”dubla” izbutită în tricoul lui Galatasaray, la 22 octombrie 2019.

Fotbalistul formaţiei Cadiz, Florin Andone, a înscris unicul gol în partida din deplasare cu echipa de liga a treia Albacete, scor 1-0, joi seară, în turul doi al Cupei Spaniei. Andone, care a jucat până în minutul 82, a marcat în minutul 20.

Ca urmare a acestui rezultat, Cadiz s-a calificat în 16-imile de finală ale Cupei Spaniei.

