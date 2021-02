Antrenorul lui Chelsea, despre meciul cu Atletico de la Bucuresti: "E un dezavantaj pentru ei sa nu joace acasa"

"Este un dezavantaj pentru Atletico sa nu joace acasa", a subliniat Tuchel, referindu-se la disputarea partidei pe teren neutru, la Bucuresti. Intrebat daca Liga Campionilor este prioritatea sa ca antrenor, Tuchel a negat subliniind ca prioritatea sa este mereu urmatorul joc si ca nu are nicio preferinta pentru nicio competitie. "Bineinteles ca Liga Campionilor este o competitie interesanta, dar jucatorii mei stiu ca trebuie sa dea totul la fiecare meci. Acum suntem in fazele eliminatorii ale Ligii Campionilor si stim ca trebuie sa jucam la cel mai inalt nivel cu Atletico Madrid", a spus tehnicianul german."Cand te confrunti cu Atletico, te confrunti cu o echipa cu multa experienta in competitie, cu o mentalitate de invingator, despre care stii ca va lupta pana la final", a adaugat el.In plus, Tuchel a confirmat ca nu va putea conta marti pe fundasul central Thiago Silva, care a ratat deja meciul din acest weekend impotriva lui Southampton, din cauza unei probleme musculare.Pe de alta parte, Thomas Tuchel l-a laudat pe Luis Suarez, atacantul pe care nu a putut sa-l aduca anul trecut la PSG , pe vremea cand pregatea gruparea pariziana.Citeste si:"Am fost interesati de el pentru ca este unul dintre cei mai buni atacanti din lume. A decis sa ramana in Spania si sa mearga la Atletico, iar acolo si-a aratat calitatea. Este un atacant de rasa si are mentalitatea pe care o au doar atacantii: dorinta, intensitatea si furia de a inscrie'', a spus Tuchel.Atletico Madrid si Chelsea Londra se vor infrunta marti seara, de la ora 22:00 (ora Romaniei), pe Arena Nationala din Bucuresti, cu portile inchise, in cadrul primei manse a optimilor de finala ale Ligii Campionilor. Aceasta confruntare din cea mai importanta competitie continentala intercluburi a fost mutata in capitala Romaniei ca urmare a restrictiilor impuse delegatiei britanice pe teritoriul Spaniei, unde trebuia sa se dispute initial partida.