Cel mai rusinos moment din viata lui Joao Felix, super-starul lui Atletico Madrid. Iubita l-a dat de gol in dormitor

"Pustiul de aur" al fotbalului lusitan e considerat de multi drept urmasul lui Cristiano Ronaldo . In 2019, Atletico a platit pentru Joao Felix nu mai putin de 126 de milioane de euro clubului Benfica, un record pentru gruparea madrilena.In viata privata, super-starul lui Atletico are o relatie frumoasa cu tanara actrita Margarida Corceiro (18 ani), in ciuda faptului ca in urma cu un an cei doi s-au despartit pentru scurt timp, dupa o aventura a fotbalistului cu o alta femeie.Ulterior, Margarida a reusit fara sa vrea sa-l faca de rusine pe Joao, cu o postare ciudata pe contul ei de Instagram, in care un barbat apare culcat pe burta, imbracat sumar, cu niste boxeri, dar cu o mica parte a testiculelor la vedere.Toate indiciile au aratat ca acea persoana era chiar Joao, chiar daca Margarida si-a data seama de gafa si a revenit cu un comunicat. "In fiecare zi primesc 50.000 de mesaje fara sens pe WhatsApp si pe Intagram, iar ce s-a intamplat au patit si altii. Am vrut sa incarc o imagine, dar am incarcat alta din apropiere. Nu e cineva pe care sa-l cunosc", a precizat partenera lui Joao Felix.Citeste si: