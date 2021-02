Atletico Madrid - Chelsea se joaca marti la Bucuresti. Cele doua echipe au dezamagit in meciurile de campionat

Astfel, din postura de lider in La Liga, Atletico Madrid a fost invinsa sambata, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, de echipa Levante, ocupanta locului 8, intr-un meci din etapa a 24-a a campionatului Spaniei. Golurile au fost marcate de Morales '30 si Frutos '90+5.In schimb, Chelsea Londra a ratat ocazia de a se apropia de podiumul campionatului de fotbal al Angliei, obtinand doar un rezultat de egalitate, 1-1, pe terenul formatiei Southampton, in cadrul etapei a 25-a din Premier League. Gazdele au deschis scorul in prima repriza (33), prin japonezul Takumi Minamino, imprumutat de la FC Liverpool , insa londonezii au restabilit egalitatea dupa pauza, prin Mason Mount, care a transformat un penalty in minutul 54.Meciul Atletico Madrid - Chelsea, mansa tur din optimile de finala ale Ligii Campionilor, va avea loc pe Arena Nationala fara spectatori, marti, de la ora 22.00 (ora Romaniei).Citeste si: