Pentru Atletico a marcat Luis Suarez in minutele 45 si 50, in timp ce pentru Celta au punctat Santi Mina '13 si Facundo Ferreyra (90). Madrilenii au pierdut astfel primele puncte dupa 8 victorii consecutive in campionatul iberic. In clasament, Atletico este pe primul loc, cu 51 de puncte, cu 8 mai multe decat FC Barcelona si Real Madrid , ambele cu cate 43 de puncte, dar si cu cate un joc mai mult disputat.Citeste si: