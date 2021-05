Echipa lui Diego Simeone e aproape de al 11-lea titlu din istorie si primul din ultimii sapte ani, avand patru puncte peste FC Barcelona si cinci puncte peste Real Madrid , care are insa un meci mai putin disputat, urmand sa joace azi, in deplasare la Granada.In ultimele doua etape, Atletico va juca acasa cu Osasuna si in deplasare la Valladolid.