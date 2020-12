Au venit "milioanele" la Dinamo. Suma de bani care a fost virata in conturile clubului

In absenta milioanelor de euro promise de sefii spanioli ai clubului, jucatorii si restul angajatilor de la Dinamo vor incasa o parte din restantele salariale datorita bunavointei aratate de suporteri , care au reusit sa stranga 1 milion de lei, adica aproximativ 200.000 de euro."Astazi, joi, 17 decembrie, DDB va vira in contul clubului Dinamo 1.000.000 RON. Transferul vine in urma votului exprimat saptamana trecuta pe platforma DDB, in care membrii cotizanti au aprobat propunerea cu o majoritate covarsitoare. Banii vor fi virati cu titlu de imprumut, iar acesta va fi garantat din drepturi TV. De ce aceasta optiune!? Pentru ca nu ne putem permite sa lasam nici macar 1 Leu pe mana celor care sunt majoritari acum la Dinamo!", se arata pe pagina de Facebook a Peluzei Catalin Hildan.Citeste si: S-a intors Larisa Iordache, dupa 3 ani de pauza. Performanta uriasa la Europene. Echipa Romaniei, primul loc in calificari