Audiente incredibile in prima zi de disputare a meciurilor din Bundesliga

Ziare.

com

Mai sunt de jucat 9 runde din actualul sezon si suntem departe de a fi aflat castigatoarea titlului, cine merge in cupele europene sau cine retrogradeaza.Televiziunea Sky Sports a anuntat care au fost audientele dupa ziua de sambata, pentru cele 6 meciuri disputate in etapa cu numarul 26. Aproximativ 3.680.000 de persoane au urmarit transmisiile in direct, aproape de doua ori mai mult decat se intampla intr-o zi normala.Emisiunile de analiza, cele de dinainte, in pauza si dupa meciuri, au atins si ele cifre foarte mari, o audienta de peste 2.450.000 de telespectatori.Iar cifrele cu siguranta vor creste duminica, atunci cand evolueaza Bayern Munchen , lidera campionatului.Mai sunt 3 meciuri de disputat din aceasta runda:Bayern are un punct avans fata de Borussia, 55 fata de 54, dar si un meci in minus, dupa ce ieri Dortmund a trecut clar de Schalke cu 4-0.