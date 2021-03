Ce audienta a facut meciul Romania - Macedonia 3-2, disputat joi seara

Meciul, incheiat cu victoria Romaniei (3-2), a condus detasat topul audientelor pe toate segmentele de public, pe intreaga durata a difuzarii, in intervalul 21:46 - 23:37, potrivit unui comunicat remis News.ro.Pe segmentul publicului comercial, cu varste cuprinse intre 18 si 49 de ani, Pro TV a inregistrat 12,3 puncte de rating si 35,2% share, in timp ce televiziunea clasata pe pozitia a doua inregistra 6,7 puncte de rating si 19,2% share.Mai mult de 2,3 milioane de telespectatori din intreaga tara au urmarit partida de fotbal, iar in minutul de maxima audienta, de la 22:24, peste 2,7 milioane.Duminica, de la ora 21:45, Romania va juca impotriva Germaniei, iar meciul va fi transmis in direct de Pro TV.Citeste si: