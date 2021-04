S-a intamplat in campionatul de juniori Elita Under 17, acolo unde Dinamo a invins cu 1-0 echipa pravoheana prin acest tontogol uluitor. (Autogolul este la 17:19 sau 12:32 pe grafica de scor)Sursa video / Youtube / fcpetrolul.official . Autogolul este la 17:19 sau 12:32 pe grafica de scor.Golul in propria poarta reusit de fotbalistul Petrolului a adus aminte de Banel Nicolita, care a avut o executie asemanatore, im meciul Stelei cu Real Madrid , de pe Santiago Bernabeu , din Champions League.La categoria de varsta sub 17 ani, Dinamo este pe locul 3 in clasament, in spatele celor de la FCSB si FC Viitorul , iar Petrolul Ploiesti , antrenata de fostul mare portar Gheorghe Liliac este pe pozitia 6.Autogol Banel Nicolita pe Santiago Bernabeu. Sursa video: Youtube / Jmecheru 20