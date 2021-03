E Baiaram la Craiova. Pustiul de 18 ani a marcat primul gol in Liga 1 si a adus victoria oltenilor contra lui FC Botosani

Tanarul Stefan Baiaram (18 ani) a marcat singurul gol al partidei, in min. 42, finalizand centrarea lui Andrei Ivan. Pentru Baiaram a fost primul gol marcat in Liga 1 , el mai inscriind in trecut o data, in Europa League.Oaspetii au atacat mai mult in repriza secunda, in cautarea egalarii, si au avut doua ocazii bune de gol, prin sirianul Mahmoud Al-Mawas (76), al carui sut a fost respins in corner de portarul Mirko Pigliacelli, si prin Mihai Roman I (89), care a sutat din voleu peste poarta. Universitatea nu a pierdut in acest sezon cu FC Botosani , dupa 0-0 in tur si 1-0 in Cupa Romaniei Universitatea venea in campionat dupa un esec cu Chindia (0-1), in deplasare.FC Botosani a obtinut doar un punct in ultimele trei etape (0-0 cu UTA), pierzand cu FCSB (0-2) si Universitatea.In clasament, Craiova s-a apropiat la patru puncte de FCSB si CFR Cluj , care n-au jucat inca in aceasta runda.Citeste si: