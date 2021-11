Cum a reacționat Robert Lewandowski după ce a pierdut Balonul de Aur

Lionel Messi l-a întrecut pe Robert Lewandowski în cursa pentru Balonul de Aur, deși mulți îl vedeau pe polonez drept câștigător.

Atacantul polonez de la Bayern Munchen a primit cu mult fair-play vestea și a scris câteva cuvinte elegante pe Twitter.

”Felicitări câștigătorilor galei Balonul de Aur 2021, felicitări și jucătorilor nominalizați. Pentru început, aș dori să-l felicit pe Lionel Messi, câștigătorul Balonului de Aur. Eu am câștigat Premiul Atacantul Anului, dar niciun fotbalist nu poate câștiga un premiu individual fără o echipă puternică în spate și fără sprijinul fanilor.

Mulțumesc pentru suport!”

Congratulations Leo Messi and @alexiaputellas winners of the #BallonDor2021, congratulations also to all nominated players!👏 I won Striker of the Year Award and no Player can win an individual award without strongest team and loyal fans behind him. Thank you for your support🤜🤛 pic.twitter.com/I6j4BtluYS