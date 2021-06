S-a jucat ultimul meci al sezonului in Romania. Cum s-a incheiat "barajul" pentru Liga 1 dintre FC Voluntari si Dunarea Calarasi

Au marcat: Droppa '7, Betancor '18, Armas '79, Achim '86 (p).min. 7, 1-0: Droppa a marcat cu un sut din careul mic, dupa ce a ramas cu mingea la picior, in urma unui corner si a unei iesiri neinspirate a portarului Began;min. 18, 2-0. Betancor a marcat cu un sut de la 20 metri, din pozitie centrala;min. 79, 3-0: Armas a marcat cu capul, dupa un corner executat de I. Gheorghe de pe partea dreapta;min. 86, 4-0: Bud a facut hent in careu si Achim a transformat lovitura de la 11 metri.Au evoluat urmatoarele echipe:Voluntari: Rimniceanu (Neacsu '69) - C. Costin (Balaur '70), Tamas, Armas (Satli '80), Al. Vlad - Mailat (Angelov '62), Droppa, Ricardinho, I. Gheorghe - Betancor, Marcelo Lopes (C. Achim '70). Antrenor Liviu Ciobotariu;Dunarea: Began - Sirbu, Wiktorski, Sandru, Salceanu - Tudoran (Sava '64), Djurici, Acolatse (Calu '77), Fotescu (Tenea '57) - Bud, Kanda. Antrenor Cristian Pustai.Cartonase galbene: C. Costin '48 / Bud '12, Acolatse '29, Salceanu '45, '54.Cartonas rosu: Salceanu '54.Arbitri: Horia Mladinovici - Mircea Grigoriu si Vladimir Urzica - Andrei Antonie;Observatori: Aron Huzu si Mihai Andries.Acesta a fost ultimul meci oficial din sezonul 202/2021. Au retrogradat din Liga I FC Hermannstadt (dupa baraj), Astra Giurgiu si Poli Iasi , au promovat FC U Craiova, Rapid , CS Mioveni (la baraj). CFR Cluj este campioana Romaniei, iar CS Universitatea Craiova este castigatoarea Cupei Romaniei. FCSB si Sepsi Sfantu Gheorghe insotesc formatia olteana in preliminariile Conference League.