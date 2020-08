Barcelona isi poate lua adio de la Neymar: "Raman la PSG"

"Raman la PSG, sezonul viitor! Si cu ambitia de a reveni in finala Ligii Campionilor, de aceasta data sa o castigam.Imi place aceasta idee de a face totul pentru a-mi lasa numele in cartile de istorie ale clubului meu", a declarat brazilianul, care isi va incepe al patrulea sezon cu PSG la 17 septembrie, la Lens.Neymar, 28 de ani, a sosit in Franta in vara anului 2017, dupa ce PSG a platit Barcelonei clauza de reziliere a contractului jucatorului, de 222 de milioane de euro.Brazilianul era dorit in Catalunia, in cazul in care Messi va pleca de pe Camp Nou.