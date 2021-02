VIDEO Meci nebun intre Barcelona si Granada, cu final dramatic

Andaluzii au condus cu 2-0 pana in minutul 88. Kennedy a deschis scorul in prima repriza dupa o gafa in defensiva a lui Umtiti. Acelasi fundas francez a fost depasit net in viteza de Soldado, fotbalist de 35 de ani, si s-a facut 2-0.Barca a avut un final de meci incredibil. Griezmann a redus din diferenta in minutul 88, cu largul concurs al excelentului portar al gazdelor pana atunci. Jordi Alba a egalat in prelungirile timpului regulamentar din pasa aceluiasi Griezmann. Prelungirile au fost si ele de vis. Atacantul francez a facut 3-2, dar gazdele au egalat aproape imediat. Fede a punctat din penalty.Finalul prelungirilor le-a apartinut catalanilor: de Jong si Jordi Alba au punctat si au stabilit scorul final, 5-3 pentru Barcelona, care merge mai departe.CITESTE SI: