Anunț șocant al președintelui Barcelonei: "Situaţia clubului este dramatică”. La cât se ridică datoriile și pierderile

Din cele 1,35 de miliarde de euro datorii, 617 milioane sunt către bănci, 389 de milioane către jucători, 56 de milioane în proiectul Espai Barca, 90 de milioane în litigii, 40 de milioane către abonaţi şi 79 de milioane, drepturi de televiziune primite în avans. Barcelona are o balanţă netă negativă de 451 milioane de euro şi o factură salarială care reprezintă 103 la sută din venitul total al clubului. E cu 20-25 la sută mai mult decât concurenţii noştri. Situația clubului e dramatică", a precizat Laporta."Au fost plătite comisioane importante intermediarilor, nu agenţilor, pe care le considerăm improprii şi care au produs efecte grave pentru economia entităţii. De exemplu, opt milioane au fost plătite pentru un transfer de 40. O altă persoană din America de Sud a primit opt ​​milioane de euro pentru descoperirea jucătorilor", a arătat Laporta."Începe o nouă eră. Perspectivele pe termen scurt sunt dificile, dar pe termen mediu sunt magnifice. Nu le putem realiza decât printr-un angajament. Mi-a plăcut reacţia vestiarului şi sunt sigur că va fi o tendinţă pozitivă pe tot parcursul sezonului. A fost o reacţie foarte „barceloneză”, începând cu corpul tehnic. Toţi jucătorii sunt mai motivaţi ca niciodată şi ştim acest lucru de la căpitanii care vor lupta pentru ca sezonul să aibă succes. Duminică, s-a demonstrat că fanii vor fotbal şi să vadă o echipă care luptă şi joacă bine", a spus preşedintele, despre viitor.Barcelona va miza în continuare pe jucători din cadrul academiei clubului, însă nu va renunţa la vedetele rămase, excepţie făcând jucătorii ce nu intră în planurile antrenorilor."Obiectivul reducerii salariilor cu 200 de milioane s-a schimbat. Vom paria pe La Masía, care ne va permite să intrăm în modelul dorit. Nu avem în vedere vânzarea de jucători cu o valoare de piaţă ridicată, cu excepţia cazului în care aceştia nu fac parte din planurile managementului sportiv. (n.r. - Pjanici, Umtiti, Coutinho, Collado, care nu intră în planurile antrenorului Ronald Koeman)Sunt decizii sportive, apoi există o problemă de interpretare: dacă am vrea să-i vindem, cel mai bun lucru ar fi ca ei să joace pentru ca să fie văzuţi. Sunt decizii sportive unice şi exclusive.(n.r. - despre transferuri) Cu regula 1-4, dacă vom elibera 100 de milioane, putem avea 25. Deocamdată, vedem echipa foarte motivată, Koeman este fericit şi vede pe ce jucători contează şi pe cine nu. Perioada de transferuri nu se închide până pe 31 august, acum cu acordul cu CVC vor exista echipe care vor avea o masă salarială mai mare... Trebuie plecări pentru a putea avea intrări.(n.r. - despre salarii) În acest moment lucrăm, jucătorii au un salariu fix şi unele bonusuri, toate acestea sunt raţionalizate. Unii jucători, precum Piqué, la care cel mai clar lucru a fost o reducere pentru a putea înregistra jucători, ne-au permis să facem asta. În celelalte cazuri, se are în vedere o amânare sau o reducere a bonusurilor. Se vede o dorinţă şi ideea este de a restructura totul în întreagul lot, a existat deja o reducere din cauza covid, a fost solicitată o a doua reducere şi răspunsul a fost o surpriză", a explicat Laporta.Dina cauza gravelor probleme financiare, Barca a trebuit să se despartă de jucătorul ei cel mai important, Lionel Messi , care a ales să plece la PSG