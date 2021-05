Fanii Barcelonei au asteptat cu sufletul la gura decizia legendarului Xavi. Antrenorul a semnat contractul

Presa a scris ca are o clauza de eliberare daca Barcelona il doreste pe banca echipei catalene, ca in contractul anterior, insa Xavi a negat."Acest lucru este incorect. Am un contract pe doi ani cu Al-Sadd si respect acest contract si respect si metodele oficiale de negociere intre toate partile", a spus tehnicianul de 41 de ani, potrivit marca.com. Ca jucator, Xavi si-a petrecut aproape toata cariera la Barcelona, club la care a fost format. El a plecat in 2015 la Al Sadd si a mai jucat pana in 2019, cand a devenit antrenorul echipei din Doha.In ultimii ani, cand apar discutii privind inlocuirea antrenorului FC Barcelona, cum este acum cazul cu Ronald Koeman, numele lui Xavi apare in fruntea listei de tehnicieni care sa preia echipa.