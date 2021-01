VIDEO Bataie generala cum rar se vede la un meci de fotbal. Fanii au intrat pe teren si i-au atacat pe jucatori

Scenele de necrezut s-au petrecut in timpul meciului The Strongest - Blooming (3-1), dupa ce un jucator al gazdelor a fost lovit de un adversar.Furia sustinatorilor echipei The Strongest a fost atat de mare incat acestia au patruns nestingheriti in spatiul de joc, fiind pusa astfel in pericol integritatea fizica a fotbalistilor. Din fericire, bataia generala s-a incheait fara victime, insa clubul bolivian risca o sanctiune drastica.Citeste si: Mai sexy de atat nu se putea. Aparitie ravasitoare pentru una dintre rivalele Simonei Halep, de ziua sa de nastere