FOTO Bataie ca-n filme la Timisoara, intr-un meci din Liga 3

Totul a plecat de la un conflict verbal intre portarul de rezerva al timisorenilor, Alexandru Filip si jucatorul oaspetilor, Andrei Jula. Cei doi s-au injurat, apoi au sarit la bataie. Nu scapat nici oficialul celor din Ezeris."Filip l-a facut pe Andrei boschetar, el a ripostat, apoi Filip a scuipat din tribuna. In cateva secunde a fost jos, a intrat printr-o portita din gard. A venit spre Jula, am incercat sa-l opresc si m-a lovit cu pumnul.Apoi l-a lovit si pe Jula si s-a iscat un meleu. E pacat ca s-a intamplat asa ceva la Timisoara, nu intr-un sat! Vom face probabil un memoriu. Nici jucatorul meu nu ar fi trebuit sa riposteze, acum probabil va lua si el multe etape de suspendare", a declarat Cristian Sodanca, delegatul Ezerisului, pentru Liga2.ro.SURSA FOTO: Liga2.roMasurile nu au intarziat sa apara dupa aceasta bataie. Timisoara l-a si dat afara pe portarul Filip."Eu eram pe partea cealalta, la tribuna a doua. Am vazut ca se face un meleu, de acolo nu am vazut cine a lovit. Probabil daca stateam eu pe banca nu se intampla asa ceva, dar acum, cu aceste reguli, nu e voie.Am inteles ca Filip i-a lovit pe delegat si inca un jucator. Dupa meci imediat i-am cerut scuze vicepresedintelui si imi cer scuze eu fata de toti. Imediat am spus ca cine a facut asta sa plece, nici nu stiam cine e.Pe Filip l-am legitimat chiar in 5 octombrie, pentru ca a plecat Gakos in Grecia si am zis sa luam un al treilea portar. Dar eu nu tolerez asa ceva. Am inteles ca cei doi jucatori se cunosc si la final se si pupau, isi cereu iertare", a spus administratorul special al celor de la Poli, Petre Musat, pentru Liga2.ro.In teren, ACS Poli Timisoara a invins-o pe Progresul Ezeris cu 2-0.