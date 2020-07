FCSB - Botosani 1-1 si echipa lui Becali se indeparteaza de titlu

Revenit pe gazon dupa o accidentare , Florin Coman a deschis scorul in prima repriza, Tiganasu a fost cel care a egalat pentru Botosani cu un sut fantastic de la 30 metri.FCSB are sanse mici la titlul, este la 10 puncte distanta de liderul Craiova.Iulian Cristea si Papa au fost eliminati.FCSB: Andrei Vlad - Cretu, Miron, I. Cristea, Pantiru - Olaru, Ovidiu Popescu, Florin Tanase - Man, Ad. Petre, ComanRezerve: Udrea - Morutan, Vina, C. Dumitru, Perianu, Pantea, Pandele, Istrate, Ad. NitaAntrenor: Bogdan VintilaBotosani: Pap - Harut, Chindris, Seroni, Tiganasu - Papa, Eduard Florescu - Keyta, Babunski, Ofosu - DugandzicRezerve: Hankic - Carlone, Patache, Cimpanu, Askhovski, Ebenhofer, Holzmann, Fili, D. CroitoruAntrenor: Marius CroitoruArbitru: Marius Avram, Asistenti: Adrian Ghinguleac si Lazslo BucsiMinutul 1 - a inceput meciulMinutul 3 - Coman suteaza din lovitura libera, dar Pap respinge de sub baraMinutul 13 - Coman deschide scorul cu un sut la coltMinutul 16 - Iulian Cristea este eliminat pentru pozitie de ultim aparatorMinutul 18 - ocazie mare Botosani, Vlad scoate sutul lui HarutMinutul 22- Tiganasu egaleaza pentru Botosani cu un sut de la 30 metriMinutul 31- Papa vede al doilea cartonas galben si este eliminatMin 45+2 - PauzaMinutul 46 - a inceput repriza a douaMinutul 50- ocazie mare pentru Adrian Petre, care suteaza dar respinge PapMinutul 66- Pap scoate sutul lui ManMinutul 86 - ocazie uriasa pentru FCSB, Chindris scoate de pe linia portii sutul lui Tanase