Surpriza in Germania: Bayern Munchen a suferit primul esec din 2020, la un scor umilitor

Ultimul esec suferit de Bayern a fost in 7 decembrie 2019. Din februarie 2020, bavarezii au strans o serie record de 23 de victorii consecutive, in toate competitiile, perioada in care au castigat 4 trofee.Conform news.ro, pentru Hoffenheim au marcat Ermin Bicakcic (16), Munas Dabbur (24) si Andrej Kramaric (77, 90-penalti), in timp ce pentru Bayern Munchen a inscris Joshua Kimmich (36).