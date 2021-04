Bayern Munchen a pus capat luptei pentru titlu in Bundesliga. Cum s-a incheiat marele derby al campionatului german

Alte rezultate din Bundesliga:

Golul a fost marcat de Goretzka, in minutul 38. Cu sapte etape inainte de finalul sezonului, Bayern are acum un avans de 7 puncte fata de RB Leipzig si se indreapta spre al noualea titlu consecutiv in Bundesliga.Augsburg - Hoffenheim 2-1Au marcat: Vargas '8, Hahn '23 / Skov '86Bayer Leverkusen - Schalke 04 2-1Au marcat: Alario '26, Schick '72 / Huntelaar '81Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt 1-2Au marcat: Hummels '44 / Schulz '11 (autogol), Silva '87Mainz - Arminia Bielefeld 1-1Au marcat: Brosinski '56 (penalti) / Voglsammer '76Wolfsburg - FC Koln 1-0A marcat: Brekalo '69Borussia Monchengladbach - Freiburg 2-1Au marcat: Thuram '53, '60 / Sallai '11Partidele VfB Stuttgart - Werder Bremen si Union Berlin - Hertha Berlin se vor disputa duminica.