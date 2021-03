Rezultat incredibil in Bundesliga. Bayern Munchen a jucat 80 de minute in inferioritate numerica, iar scorul final e uluitor

De la Bayern a fost eliminat Davies, in minutul 12. Au marcat Lewandowski '18, '23, '39 si Gnabry '22. Tot sambata, Eintracht Frankfurt s-a impus cu 5-2 in meciul de acasa cu Union Berlin. Au marcat Silva '2, '41, Andrich '35, Kostic '39 si Zuber '90+2 pentru invingatori, respectiv Kruse '7, '45+3 pentru invinsi.Echipa Borussia Dortmund a remizat in deplasare cu FC Koln, golurile fiins inscrise de Haaland '4, '90 pentru oaspeti si Duda '35 (penalti) si Jakobs '65 pentru gazde.De asemenea, Werder Bremen a fost invinsa cu 2-1 de Wolfsburg (Sargent '9 - autogol, Weghorst '42 / Mohwald '45).Partida Schalke 04 - Borussia Monchengladbach are loc tot sambata, iar meciurile Hoffenheim - Mainz, Hertha Berlin - Bayer Leverkusen si Freiburg - Augsburg se vor disputa duminica.Citeste si: