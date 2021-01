Rezultat uluitor in Cupa Germaniei. Campioana Europei, Bayern Munchen, eliminata de o echipa din liga secunda

La sfarsitul prelungirilor scorul era 2-2, golurile fiind inscrise de Bartels (37) si Wahl (90+5) pentru Kiel, respectiv Gnabry (14) si Sane (47) pentru Bayern.La loviturile de departajare, au marcat pentru invingatori Wahl, Arslan, Serra, Lee, Hauptmann si Bartels, iar pentru Bayern Munchen Lewandowski, Kimmich, Muller, Alaba si Costa, in timp ce Roca a ratat,Kiel va intalni in faza urmatoare echipa Darmstadt.Citeste si: Femeia momentului in Premier League. De la filme necenzurate la sefia unui mare club din Londra