Record uluitor stabilit de Bayern Munchen: 23 de victorii la rand, in toate competitiile. Cand a fost ultima infrangere

"Niciun club din cele mai importante cinci campionate europene (Big 5 - Anglia, Spania, Italia, Germania, Franta, n. red.) nu a reusit vreodata o astfel de serie", a remarcat, vineri, site-ul clubului bavarez. Bayern a castigat toate meciurile incepand din 16 februarie, cand a invins-o pe FC Koln cu 4-1 in Bundesliga.Vonform agerpres.ro, statisticienii fotbalului au confirmat recordul, care apartinea pana acum echipei Real Madrid , cu 22 de victorii consecutive intre septembrie si decembrie 2014, sub comanda lui Carlo Ancelotti Seria reusita de Bayern este una si mai impresionanta, deoarece include un final de sezon, cu multe meciuri decisive, o finala de Cupa Germaniei, faza finala a Ligii Campionilor si Supercupa Europei. Printre echipele invinse de formatia antrenata de Hans-Dieter Flick se numara PSG , FC Barcelona Chelsea si Dortmund.In urmatoarele doua partide, Bayern va juca duminica la Hoffenheim, in Bundesliga, iar miercuri o va intalni pe Borussia Dortmund in Supercupa Germaniei.Bayern este neinvinsa din 7 decembrie 2019, cand a pierdut cu 1-2 in fata Borussiei Moenchengladbach, iar ultimul sau meci egal s-a inregistrat pe 9 februarie, 1-1, acasa, cu RB Leipzig.