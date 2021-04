Suprize in Germania. Ce au facut Bayern Munchen si Dortmund in Bundesliga

Mainz a inscris prin Burkardt '4 si Quaison '37. Pentru Bayern Munchen a marcat Lewandowski '90+4.Alte rezultate din Bundesliga:Freiburg - Hoffenheim 1-1Au marcat: Grifo '82 (penalti) / Kramaric '40Union Berlin - Werder Bremen 3-1Au marcat: Pohjanpalo '51, '54, '68 / Gebre Selassie '82Wolfsburg - Borussia Dortmund 0-2A marcat: Haaland '11, '68In minutul 59, de la Borussia a fost eliminat Bellingham.Bayern Munchen este lider in clasament, cu 71 de puncte, in timp ce Leipzig, locul doi, are 61 de puncte si un joc mai putin.