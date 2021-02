Sase din sase. Bayern Munchen a castigat tot ce se poate intr-un an. Mondialul Cluburilor, ultimul trofeu

Golul detinatoarei Ligii Campionilor din zona europeana a fost marcat de Pavard, in minutul 59.Pe locul trei s-a clasat echipa egipteana Al Ahly, care a invins in finala mica, la lovituri de departajare, formatia braziliana Palmeiras, scor 3-2.Bayern Munchen a mai castigat competitia in 2013. Trofeul obtinut joi este al saselea cucerit de Bayern Munchen intr-un an , dupa campionatul, Cupa si Supercupa Germaniei, Liga Campionilor si Supercupa Europei.Citeste si: