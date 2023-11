Bayern Munchen s-a trezit la timp si a marcat la foc automat

Bayern Munchen a oferit propriilor suporteri doua reprize total diferite in etapa a noua din Bundesliga. Liderul la zi din campionatul german s-a trezit la timp din starea de apatie aratata in prima parte si a reusit sa zdrobesca in final, scor 4-1, formatia FSV Mainz.

Oaspetii au inceput in forta si au reusit sa loveasca primii pe Alianz Arena, cu golul lui Parker. Formatia lui Guardiola nu a putut sa-si revina si a parasit terenul in prima repriza in dezavantaj, sub un cor de fluieraturi.

Dupa pauza, gazdele au iesit cu alta fata. Cu Mario Gotze, revenit dupa trei luni de absenta, in postura de dirijor, munchenezii au apasat pe acceleratie si au marcat la foc automat prin Arjen Robben (50'), Thomas Muller (52', 82') si Mario Mandzukic (69').

Intr-un alt meci din aceasta etapa, Dortmund a invins pe teren propriu, scor 1-0, Hanovra.

In clasament, Bayern ocupa prima pozitie cu 23 de puncte, urmata de Dortmund si Leverkusen cu 22 de puncte.

Ads