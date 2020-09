Bayern Munchen se teme de un focar de coronavirus la Budapesta

"Toata lumea are un nod in stomac. Meciul se va disputa intr-un oras in care rata de contaminare este mai mare de 100 la 100.000 de locuitori, dublu fata de Munchen. Este un lucru care trebuie tratat cu mare seriozitate", a spus Rummenigge la postul ZDF, mentionnd ca se teme de un "Ischgl al fotbalului".Un studiu realizat ale carui rezultate au fost date publicitatii in iunie a aratat ca 42 la suta din locuitorii statiunii de schi Ischgl din Austria au fost contaminati, cel mai mare nivel de contaminare masurat pana in acel moment.Inaintea Supercupei Europei, federatia de fotbal din Ungaria a asigurat ca va fi totul pus la punct pentru ca participantii la eveniment sa fie in siguranta, mentionand ca suporterii celor doua echipe vor putea intra in stadion doar dupa controale sanitare stricte, ca vor fi separati si ca nu vor intra in contact cu fani din Ungaria.Supercupa Europei, meci in care se vor intalni Bayern Munchen, castigatoarea Ligii Campionilor, si FC Sevilla, care a triumfat in Liga Europa, va avea loc joi seara, pe Puskas Arena din Budapesta.