Campioana Europei, Bayern, a raspuns invitatiei de a participa in Superliga: "Este cea mai buna competitie"

"Bayern Munchen a spus nu Superligii. Membrii si fanii nostri resping Super League. Dorinta noastra, a celor de la FC Bayern, si obiectivul nostru este ca gruparile europene sa experimenteze aceasta competitie minunata si emotionanta care este Liga Campionilor si sa o dezvolte impreuna cu UEFA ", a spus presedintele Herbert Hainer."Cu totii ne amintim cu drag de victoria din Liga Campionilor de la Lisabona, din 2020, un moment atat de fericit este de neuitat. Pentru FC Bayern, Liga Campionilor este cea mai buna competitie de cluburi din lume", a adaugat Karl-Heinz Rummenigge, presedintele Consiliului de Administratie."Douasprezece dintre cele mai importante cluburi europene anunta ca au ajuns la un acord pentru crearea unei noi competitii, Super Liga, guvernata de gruparile sale sale fondatoare. Cluburile fondatoare spera sa se angajeze in discutii cu UEFA si FIFA pentru a gasi cele mai bune solutii pentru noua liga si pentru fotbal in ansamblu", se arata in comunicat.Cele 12 cluburi fondatoare sunt AC Milan Chelsea , FC Barcelona , Interazionale Milano, Juventus, Liverpool, Manchester City Real Madrid si Tottenham.Presedintele acestui grup este Florentino Perez , conducatorul de la Real Madrid