Becali, despre noua conducere tehnica: "Antrenamente pana cand ajungi acasa si nu iti mai arde nici de mancat, nimic, te bagi in pat si cazi mort"

O sa le spun niste lucruri care nu o sa se mai intample de acum incolo, adica in ceea ce priveste comportamentul. Adica nu mai are voie nimeni... Si asta este misiunea lui MM, Toni Petrea si Pintilii si Neubert si implementeaza un regim dictatorial. Nu mai ai voie nici sa zambesti la antrenament. Asa se va face. Nu ai voi sa razi, nu ai voie sa glumesti la antrenament. Te antrenezi, asta este contractul tau, il respecti, dupa aia cand iesi de aici, de pe poarta asta, poti sa te dai peste cap si sa razi, sa glumesti, sa faci ce vrei tu. Dar cand ai intrat pe poarta asta, la revedere cu glume si cu... Cine nu face asa, afara de la antrenament. Deci disciplina de fier, maxima disciplina, asta e prima pe plan. Dupa aia, celelalte lucruri. Antrenamente pana cand... Cum vedeam pe vremuri, pana cand se vomita. Antrenamente pana cand ajungi acasa si nu iti mai arde nici de mancat, nimic, te bagi in pat si cazi mort, nimic nu mai vrei sa faci. Daca vrei sa fii fotbalist si daca vrei sa joci. De aia suntem noi in Europa si suntem praf. Pentru ca la noi se fac antrenamente la misto. Nu, tata, vrei sa fii fotbalist si sa iei milioane de euro, ba, le iei, dar cu sacrificii, nu ca hai sa ne distram putin pe la antrenamente, jucam putin tara-bara, alegam pe teren, avem talent putin, ca ne-a dat Dumnezeu talent, ce sa mai facem si faza defensiva. Ca dupa aia nu te mai ia nici Mirel Radoi la echipa nationala si dupa aia la revedere, ajungi peste 4-5 ani si iti pare rau. Ce implementez eu astazi este disciplina de fier si munca, munca, munca, munca, munca, munca si iar munca, munca, munca. Asta implementez eu acum. Se vor conforma, ca nu exista niciunul care e indisciplinat, ca nu fac, de asta nu pot sa ma plang. Daca ei imi spuneau mie: baga-l, domne, pe Neubert, sa ne faca si pe noi fotbalisti. Sau: Nea Gigi, vrem sa transpiram. Deci ei voiau sa transpire si nu transpirau. Si eu nu credeam ce spuneau ei atunci, apoi mi-am dat seama ca aud reptate ei. Asta fac eu", a declarat Becali, potrivit ProX.Patronul FCSB a precizat ca fostul principal Bogdan Arges Vintila a acceptat postul de antrenor al echipei a doua: "Bogdan Vintila a vazut interviul meu si a zis: Da, domne, da. A acceptat la echipa a doua, dar a zis sa vina si el ca sa isi ia si el la revedere, sa multumeasca jucatorilor, cutare, cutare. O sa fie probabil momente de astea, cum sa spun eu, emotie. Ca asa este, asa e omul."Becali a fost nemultumit de activitatea antrenorului Bogdan Arges Vintila, in conditiile in care echipa nu a castigat niciun meci in Liga I de la reluarea competitiei dupa intreruperea cauzata de pandemia de coronavirus.FCSB ocupa locul 5 in play-off, cu 28 de puncte, la 13 puncte de liderul CS Universitatea Craiova