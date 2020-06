Becali: Nu o sa am niciodata in viata mea pagina de Facebook sau Instagram, nu ma intereseaza nicio retea de socializare

Ziare.

"Eu v-am spus si o repet: Nu o sa am niciodata in viata mea pagina de Facebook sau Instagram, nu ma intereseaza nicio retea de socializare, niciodata. Nu ma intereseaza. E problema mea, fiecare are opinia lui. Erau 20-30 de pagini de Facebook cu Gigi Becali si am dat ordin sa le stearga. Au apelat la o firma, au zis:Domne, nu putem sa le stergem daca nu infiintam una. Si au infiintat una fictiva ca sa poata sa le stearga pe celelalte. M-ati inteles! Dar pe pagina aia de Facebook, care este infiintata fictiv, eu nu o sa scriu niciodata nimic si niciun semnal.Daca o da vreodata nepotul meu, e problema lui. Ca el a infiintat-o, Vasi, ca sa mi le poata sterge pe celelalte. I-am zis: Nu cumva sa scrii ceva pe nicio pagina, ca eu nu am nevoie de pagini! Daca o scrie, nu o sa-l omor, treaba lui ce face", a declarat Becali, la ProX.Pana la ora transmiterii acestei stiri, continua sa figureze mai multe pagini cu numele Gigi Becali pe Facebook.