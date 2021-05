Dovada ca Gigi Becali ii face echipa lui Toni Petrea la FCSB

Mai mult decat atat, echipa pare ravasita de deciziile patronului Gigi Becali , caruia antrenorul Toni Petrea trebuie sa-I fac pe plac. Dupa ce Becali a cerut ca portarul Andrei Vlad sa nu mai fie titular, in poarta a aparut Straton."El vrea, dar atat a putut. De acolo, din doi metri... pai tu ai timp sa prinzi, sa te distrezi, sa si jonglezi cu mingea. Iesi pe centrare, pai ce facem? Il lasi pe ala sa dea cu capul din doi metri, de langa tine? Nu o sa mai apere, o sa apere Straton! Nu e inca de meciuri de astea, nu are inca taria aia. Are 22 de ani. Nu are inca barbatia... portarii sunt prea cruzi la varsta asta. I-am dat incredere, ati vazut. Nu am tinut cont cand a gresit, a luat golul lui Nistor. Acolo trebuia sa prinda mingea...a pus antebratul, nici nu stiu ce a vrut sa faca acolo. Saracul are asa mari emotii ca vede mingea in alte locuri.Sau acolo, ca era de vina nisipul. Si ce daca a sarit mingea, te duci dupa ea si o prinzi. Nu avea mare viteza. El e portar mare, e valoros, numai ca meciurile astea nu sunt de el", declarase Gigi Becali pentru AS.ro.Dupa meciul cu Sepsi, Toni Petrea explicat si varianta sa in privinta trecereii lui Vlad pe banca de rezerve. "Asa s-a intamplat... cu evolutiile lui mai putin convingatoare. Plus ca Vlad a resimtit probleme medicale. Daca patronul a spus si el asta, de ce ma mai intrebati pe mine?", a spus, vizibil iritat, Toni Petrea, al carui viitor la echipa ros-albastra e destul de cenusiu.