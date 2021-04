Gigi Becali, despre Anamaria Prodan: "Ma enervez doar cand ii aud numele acestei femei" Ce l-a suparat acum pe patronul FCSB

"Ma enervez doar cand ii aud numele acestei femei, dar sa imi mai aduc si aminte de ceea ce a putut sa vorbeasca ea de mine atunci. Dar ii permite legea sa il dea pe Man in judecata? Unde l-a dat? In civil in Romania? In Dubai, acolo unde parca era ea inregistrata ca impresar? Unde l-a dat?Man era cumva sclav pe plantatie si nu stim noi? L-am luat noi cu forta si l-am dus cu japca pe Man la Parma? Nu am vrut eu sa ii dam si ei partea sa? Dar, hai ca nu vreau sa imi stric ziua ca am zis de mult ca nu mai vreau sa vorbesc in viata mea de aceasta femeie.Asta cu cei 85 de mii de euro de unde a mai iesit pe piata? Tot de la ea? Iar ma faceti sa vorbesc despre ea, iar eu v-am spus clar ca nu vreau sa mai aud de aceasta femeie in viata mea si nu vreau sa ii mai pronunt numele?Nu este treaba ei ce intelegere am avut eu cu Man si nu vreau sa mai comentez nimic din ceea ce spune ea si ceea ce vrea sa faca. Oricum, daca Dennis Man are nevoie de ceva stie unde sa ma gaseasca. Nu il vom lasa singur", a spus Becali, pentru proSport.ro.