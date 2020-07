Becali: "Sunt trei echipe din Anglia care-l vor pe Man. O sa ne intalnim la negocieri"

Negocieri vor avea loc joi, a precizat Becali la Pro X, adaugand ca si el va fi prezent miercuri seara la meci."Nu ca sunt foarte avansate negocierile, eu le-am transmis ca daca nu dau 15 milioane sa nu se mai deplaseze. Si faptul ca s-au deplasat.Si nu numai 15 milioane. O sa fie la meci diseara. Maine ne intalnim la negocieri. Nu pot sa spun (n.r. - daca este vorba de Norwich sau Sheffield). Sunt trei echipe din Anglia care-l vor pe Man. E prea serios si prea bun ca sa nu joace", a spus Becali.Gigi Becali a vorbit si despre situatia lui Bogdan Vintila: "Va ramane Vintila. Poate sa ramana si secund, care-i problema? Daca-i zic stai secund o sa asculte.Intre crestini asa e. Spuneau toti sa-l schimb si am zis stai sa vedem ce se intampla. M-am gandit ca daca am ajuns la zece puncte de primul loc deja e grav.S-a ajuns prea departe. Asa ca am zis ca trebuie sa facem schimbare, ceva".