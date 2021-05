Fotografie istorica, veche de cinci decenii, cu Miodrag Belodedici, care astazi implineste 57 de ani FOTO

Belo are o cariera impresionanta ale carei borne sunt:* S-a nascut la 20 mai 1964 la Socol (Caras Severin) si a inceput fotbalul la Minerul Moldova Noua* A ajuns la Steaua in 1982, unde a jucat pana in 1988. A urmat apoi la Steaua Rosie Belgrad (1988-1992), Valencia 91992-1994), Valladolid (1994-1995), Villareal (1995-1996), Atlante (1996-1998) si Steaua (1998-2001)* Este primul jucator din lume care a cucerit Cupa Campionilor Europeni cu doua echipe diferite: Steaua Bucuresti (1986) si Steaua Rosie Belgrad (1991).Are in palmares 9 titluri nationale, 6 cu Steaua si 3 cu Steaua Rosie Belgrad* Palmaresul sau mai cuprinde 5 Cupe ale Romaniei, o Cupa a Iugoslaviei, o Supercupa a Europei si o Cupa Intercontinentala.* "Belo" este singurul fotbalist de la noi care s-a aflat pe teren in momentele de varf ale fotbalului romanesc. A jucat si in finala de la Sevilla, dar si la Cupa Mondiala din 1994, din Statele Unite, unde "tricolorii" au fost la doar cateva minute de o semifinala cu Brazilia.* Are 53 de selectii si 5 goluri pentru echipa nationala a Romaniei, cu care a participat la Campionatul Mondial din 1994 si la EURO 1996 si 2000.* In 1991, a ocupat locul opt in celebra ancheta Balonul de AurAsa arata Miodrag Belodedici la sapte ani, pe vremea cand vroia doar sa joace fotbal.