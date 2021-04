Cum a incercat Victor Piturca sa-l umileasca pe Bendeac

Fostul selectioner era deseori ironizat de Mihai Bendeac in scenetele de la televizor.- Am avut o intalnire intr-un magazin. Eu cred ca s-a facut ca nu ma cunoaste. Era intr-un magazin de cravate, de lux, de pe Calea Victoriei. Am vrut sa ma duc sa-l salut pe om, sa vad cum reactioneaza.- Am intrat si m-am dus direct la dansul. "Buna ziua, sper ca nu v-ati suparat?!". "Pentru ce?". "Pentru faptul ca va imit". "Cum ma imiti?". Am inceput ca pe mine ma cheama, asa si cutare... S-a facut ca nu ma cunoaste, ca n-a auzit niciodata de mine. M-am simtit penibil, a fost oribil si-am iesit de acolo. Nu cred nici pana in ziua de astazi ca nu vazuse nicio parodie.