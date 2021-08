Cel mai bun fotbalist al lui Hagi, un adevărat globe-trotter european

Spaniolul se află la al doilea sezon în România, jucând la FC Voluntari în sezonul precedent.El a ajuns în țara noastră după ce el a evoluat un sezon în liga a doua din Austria, la SV Ried, reușind 16 goluri în 30 meciuri În vârstă de 28 de ani, Jefte s-a născut la Las Palmas, în Spania, dar este un adevărat globe-trotter, ținând cont de numărul echipelor pe care le-a schimbat.Are contract cu Farul Constanța până în 2023 și în sezonul current a înscris patru goluri în șase meciuri.Atacantul are o cotă de piață de 500.000 de euro, conform Transfermarkt. „Când am luat hotărârea să-l aducem pe Jefte, am făcut anumite sacrificii financiare pe care până acum nu le-am făcut. Am hotărât împreună cu Gică Hagi, am analizat foarte mult această posibilitate, ne plăcea enorm jucătorul, dar puterea noastră financiară nu este la nivelul altor cluburi . Așa că a trebuit să facem eforturi financiare importante, iar acum ne bucurăm că am făcut asta”, a spus Gică Popescu, președinte la Farul.2011 Hércules 2 meciuri (0 goluri)2012 Ontinyent 6 (0)2013–2014 Tenerife B 50 (28)2014–2015 Eldense 16 (2)2015 Unión Viera 14 (5)2015 Badajoz 0 (0)2015–2017 Las Palmas B 31 (16)2016–2017 Arandina 18 (3)2017 San Fernando 14 (8)2017–2018 Unión Viera 10 (8)2018 Stadl-Paura 10 (9)2018–2019 Mattersburg 6 (1)2019 Vorwärts Steyr 14 (5)2019–2020 Ried 28 (14)2020–2021 Voluntari 29 (8)2021– Farul Constanța