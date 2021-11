Benzema se revoltă după ce Messi a luat Balonul de Aur: "Eu joc pentru cei care știu fotbal!"

Karim Benzema a avut cifre extraordinare în tricoul lui Real Madrid, dar n-a prins nici podiumul în cursa pentru Balonul de Aur.

Benzema a terminat pe locul patru, după Messi, Lewandowski și Jorginho.

Atacantului francez nu i-a picat bine acest clasament. Pe Instagram el a redistribuit două postări: una a partenerei sale, Lunin, are a tăiat cifra patru din dreptul lui Benzema și a scris 1. A doua, a unui utilizator care a publicat o poză cu Benzema și mesajul: "Eu joc pentru cei care știu fotbal".

Pe Twitter, Benzema a fost mai diplomat: "Mulțumesc tuturor celor care mă susțin, joc pentru ei și show-ul trebuie să continue"

Thanks to everyone who support me I play football for you and the show must go on ❤️⚔️🔥#HalaMadrid #Nueve #Alhamdulillah pic.twitter.com/6w62ehPpuW