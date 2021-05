Revenire de senzatie la nationala Frantei, inainte de Euro

Didier Deschamps a renuntat la orgoliu si a apelat la serviciile celui mai valoros atacant francez al momentului, care de 12 ani joaca la Real Madrid Benzema fusese exclus dupa un scandal izbucnit in iulie 2015, cand mai multe persoane, printre care si Djibril Cisse si Benzema, au incercat sa obtina bani de la Valbuena sub amenintarea difuzarii unei inregistrari video cu scene explicite de sex in care apare Valbuena, iar Benzema a fost acuzat ca i-a ajutat pe raufacatori.Benzema are 81 de selectii si 27 de goluri la nationala Frantei.: Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (OM), Mike Maignan ( Lille );Benjamin Pavard (Bayern), Leo Dubois (OL), Raphael Varane (Real), Kurt Zouma ( Chelsea ), Presnel Kimpembe ( PSG ), Clement Lenglet (Barca), Lucas Hernandez (Bayern), Lucas Digne (Everton), Jules Kounde (Sevilla FC );: N'Golo Kante (Chelsea), Paul Pogba (Man. United), Adrien Rabiot (Juventus), Corentin Tolisso (Bayern), Moussa Sissoko (Tottenham), Thomas Lemar (Atletico);Marcus Thuram (Monchengladbach), Kingsley Coman (Bayern), Kylian Mbappe (PSG), Antoine Griezmann (Barca), Olivier Giroud (Chelsea), Karim Benzema (Real), Wissam Ben Yedder (Monaco), Ousmane Dembele (Barca).La Euro-2020, Franta va evolua in grupa cu Germania, Ungaria si Portugalia.________________________________________