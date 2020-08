Bergodi: Nu am facut un meci reusit. Nu sunt ingrijorat, e normal ca trebuie reglate niste lucruri

"Nu putem fi la suta la suta la inceputul campionatului. Nu am facut un meci reusit. Mai ales in prima repriza am riscat mult. In repriza a doua echipa s-a comportat mai bine. Este insa un rezultat important. Este inceputul unui drum lung si nu sunt ingrijorat pentru ca este normal ca trebuie reglate niste lucruri. Este inceputul campionatului, este important ca am castigat trei puncte", a spus Bergodi pentru posturile care transmit Liga I.Formatia Universitatea Craiova a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 1-0 (0-0), echipa Sepsi Sfantu Gheorghe, in prima etapa a Ligii I.Golul a fost marcat de Koljic, in minutul 88.