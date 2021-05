Incredibil! Titlul in Turcia, decis la un gol diferenta! Cum a influentat Lucescu lupta

Besiktas are Super Lig champions by +1 goal difference 🤯



🏆🏆🏆 pic.twitter.com/OB5ogwMODA - International Champions Cup (@IntChampionsCup) May 15, 2021

Insa Besiktas si Galata aveau doua puncte peste Fener, fiind la egalitate inaintea ultimei runde. Pana la urma, si Besiktas si Galatasarau au castigat, iar titlul s-a decis la golaveraj. Unde Besiktas s-a impus datorita unui singur gol!"Vulturii" au avut +45 la golaveraj, un gol mai mult ca Galata!In ultima runda, Besiktas cu a trecut cu 2-1 de Goztepe, marcand golul victoriei in minutul 60! Galata, care s-a impus cu 3-1 la Yeni Malatyaspor mai avea nevoie de un gol pentru a trece in fata! Dar nu l-a reusit.Besiktas, echipa antrenata de Sergen, fostul elev al lui Lucescu la Besiktas, a castigat al 16-lea titlu din istorie. "Alah ne-a daruit noua titlul", a spus el.Inainte de a-l numi pe Sergen, baskanul lui Besiktas l-a dorit pe Mircea Lucescu . Antrenorul roman a refuzat, dar l-a propus pe Sergen. "Datorita mie este el la Besiktas. Eu am insistat pentru el", spune Lucescu astazi.