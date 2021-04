Iubita unui fotbalist de la nationala va reprezenta Romania la Miss Univers, in SUA FOTO

"Numele meu e Bianca Tirsin, am 21 de ani si sunt din Arad. Sunt studenta la Facultatea de Management. De mica am fost o fire independenta, creativa, indrazneata, dar nu m-am gandit ca la 16 ani o sa imi administrez propriul meu business. Si iata-ma astazi imi administrez propriul magazin online de produse de ingrijire orala.Unul dintre lucrurile mele creative este de a edita clipuri pentru canalul meu de Youtube si de a scrie articole pentru blog, iar cand nu editez si nu scriu, imi place foarte mult sa ma plimb cu motorul. Un caputol de neuitat este scrierea istoriei pentru Romania, castigand doi ani consecutiv, doua titluri internationale din top cinci la cele mai mari concursuri de frumusete din lume. Pe langa experienta mea in cadrul concursurilor de frumusete, am cochetat sase ani in lumea modellingului, fiind reprezentata si de agentia Elite Models din Danemarca unde am trait trei ani.Am reusit inca din 2017 sa creez o platforma activa cu scopul de a ajuta persoanele afectate de violenta domestica. Dorinta implicarii mele este de a schimba ceva in Romania.", a transmis intr-un video Bianca Tirsin.Iubitul Biancai Tirsin este fotbalistul Adrian Petre, legitimat acum la UTA, fost si la FCSB , care a facut parte din lotul echipei nationale de tineret atat la Campionatul European din 2019, at si la cel din 2021. Bianca si Adrian sunt impreuna de patru ani si s-au cunoscut pe retelele sociale, relatia lor rezistand in ciuda faptului ca fotbalistul a evoluat si in strainatate, in Danemarca si Italia.