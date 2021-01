Barcelona a pierdut dramatic Supercupa Spaniei dupa ce in minutul 90 conducea cu 2-1. Messi, eliminat pentru prima data la catalani

πŸ‘πŸ» iiENHORABUENA, SUPERCAMPEONES!!



Au marcat Griezmann '41, '77 pentru catalani si De Marcos '42, Villalibre '90 si Williams '93 pentru Bilbao.In minutul 120, de la FC Barcelona a fost eliminat Lionel Messi . Este primul cartonas rosu din cariera argentinianului la echipa mare a Barcelonei.Athletic Bilbao a mai castigat Supercupa in 1984 si 2015.Supercupa Spaniei s-a desfasurat sub forma de miniturneu, cu semifinale si finala. Au fost implicate echipele Athletic Bilbao - finalista a Cupei Spaniei, Real Sociedad - finalista a Cupei Spaniei, Real Madrid - detinatoarea trofeului LaLiga si FC Barcelona - locul doi in editia trecuta de campionat In prima semifinala, in 13 ianuarie, la Cordoba, FC Barcelona a invins Real Sociedad in urma loviturilor de departajare, scor 4-3.In a doua semifinala, la Malaga, in 14 ianuarie, Athletic Bilbao a trecut de Real Madrid, scor 2-1.