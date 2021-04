Primul oras care pierde gazduirea Euro 2020

Bilbao era unul dintre cele 12 orase gazda selectionate de UEFA pentru a gazdui partide de la EURO 2020, insa conditiile sanitare prea stricte impuse de autoritatile basce pentru a garanta prezenta publicului au fortat forul fotbalistic continental sa ia aceasta decizie.UEFA a prevazut sa ia in cursul zilei de vineri o decizie finala cu privire la orasele Bilbao, Munchen si Dublin, care nu au oferit pana in prezent suficiente garantii in privinta accesului fanilor pe stadioane in timpul EURO 2020, insa autoritatile basce au anuntat ca au fost deja informate oficial in legatura cu decizia de excludere a orasului lor.Programata initial in 2020, competitia a fost amanata pentru 2021 ca urmare a pandemiei de coronavirus. EURO 2020, editie aniversara care celebreaza 60 de ani de la primul Campionat European, urmeaza sa se desfasoare in perioada 11 iunie - 11 iulie 2021 in 12 orase: Bucuresti (Romania), Baku (Azerbaidjan), Copenhaga (Danemarca), Londra (Anglia), Munchen (Germania), Budapesta (Ungaria), Roma (Italia), Amsterdam (Olanda), Dublin (Irlanda), Sankt Petersburg (Rusia), Glasgow (Scotia) si Bilbao (Spania), al carui loc urmeaza sa fie luat, dupa toate probabilitatile, de orasul Sevilla.