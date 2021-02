S-a intors Omrani. Primul gol marcat de atacantul CFR-ului dupa 15 luni. FCSB, egalata in fruntea clasamentului

Unicul gol al meciului a fost marcat de francezul Billel Omrani (75), cu un sut deviat decisiv de fundasul Ondrej Baco.Omrani nu mai marcase in Liga I din 1 decembrie 2019, adica de aproape 15 luni. Campioana a dominat meciul de la Medias si si-a creat mai multe ocazii de gol, dar portarul gazdelor, Alexandru Buzbuchi, a fost de-a dreptul imbatabil, fiind invins doar de o deviere nefericita.Gaz Metan e la al doilea esec consecutiv in campionat , iar CFR venea dupa doua meciuri consecutive fara victorie.In urma acestui rezultat, CFR Cluj a egalat-o pe FCSB in fruntea clasamentului Ligii 1, ambele echipe avand cate 51 de puncte.Citeste si: