De ce a ajuns Mihai Bobonete sa fie oripilat de fotbalistul norvegian Haaland

Actorul e mare fan al Universitati Craiova dar urmareste si meciurile internationale.O dovedeste ultima lui postare de pe facebook, in care Bobonete marturiseste ca a fost oripilat de modul in care norvegianul Haaland isi sufla nasul in meciul Borussia Dortmund - Manchester City. "N-am mai vazut demult ceva asa gretos sau mai gretos decat flacaul asta cand isi curata narile in timpul meciului prin tactica suflarii directe pe gazon.Poate sa dea 50 de goluri din foarfeca, tot gretos e.Aseara mi-a spart ochii, zici ca era un facut, de cate ori era camera pe el, tot de atatea ori, omul sufla nasucul ala borcanat direct pe ierbuta!", a scris Bobonete pe reteaua sociala.