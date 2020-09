Cu 18 cazuri de COVID-19 in cadrul clubului, Boca Juniors a primit acordul de a merge in Paraguay pentru Copa Libertadores

In urma cu zece zile, Boca s-a confruntat cu 18 cazuri de coronavirus, dar totusi clubul a primit autorizatia din partea Conmebol (dupa consultarea Ministerului paraguayan al Sanatatii) sa mearga la Asuncion (Paraguay), joi, pentru a juca impotriva formatiei Libertad in Copa Libertadores.Desi unii jucatori sunt inca pozitivi, Boca se bazeaza pe faptul ca acestia au stat in carantina, nu mai au simptome, si astfel pot calatori, scrie lequipe.fr."Un paraguayan a fost izolat si nu isi mai poate deschide firma, dar strainii vin cu un test pozitiv si pot juca. Suntem toti nebuni", a declarat Ruben Di Tore, presedintele clubului Libertad.