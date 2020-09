Antrenorul Astrei, Bogdan Andone, a luat foc dupa esecul cu Viitorul: "Ne trateaza ca pe niste sclavi"

"Din pacate tot ceea ce am pregatit nu s-a regasit in joc decat foarte putin. Am primit goluri cu foarte mare usurinta, pe ce am lucrat, actiuni individuale. Nu pot sa-mi explic. Am creat foarte multe ocazii de a marcat. Am luat gol din degajarea portarului, golul patru. Trebuie sa gasim solutii si sa trecem peste. Este o situatie foarte complicata. Nu gasesc nicio explicatie. A fost penalti clar la Fatai, dar din pacate daca vorbesti despre arbitraj esti suspendat. Ei fac ce vor, ne trateaza ca pe niste sclavi", a spus Andone la posturile care transmit Liga I.Formatia FC Viitorul a invins, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 4-1, echipa Astra Giurgiu, intr-un meci din etapa a cincea a Ligii I, arbitrat de Istvan Kovacs.